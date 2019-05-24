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فن

مفاجأة.. نجاة الصغيرة في مهرجان كان السينمائي.. فيديو وصور

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
طرح المخرج الفلسطينى ايليا سليمان إعلان فيلمه الجديد It Must Be Heaven المشارك فى مسابقة مهرجان كان السينمائى الدولى بدورته الـ72 التى تتواصل فعالياته خلال الأيام الجارية.

وسيطرت أغنية بحلم معاك للفنانة الراحلة نجاة الصغيرة، التى قدمتها عام عام 1979، من تأليف عبد الرحيم منصور وألحان هانى شنودة.

وقدم المخرج الشهير ثلاثيته البداية مع فيلم "سجل اختفاء" (1996) ثم فيلم "يد إلهية"، الحائز جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي (2002)، ثم فيلم "الزمن الباقي" (2009) ، وها هو يعود لمسابقة مهرجان كان مره أخرى خلال 2019.

في 2009 رشح فيلمه "الزمن الباقي سيرة الغائب الحاضر" لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وهو عبارة عن سيرة ذاتية، يشارك إيليا بدوره فيها، قصة الحياة اليومية لأسرة فلسطينية منذ عام 1948، حتى اليوم، وهموم أجيال من الفلسطينيين.

إيليا سليمان هو مخرج أفلام وممثل سينمائي فلسطيني، يقارن البعض أعماله بأعمال جاك تاتي وباستر كيتون، ويبلغ من العمر 58 عاما.

مفاجأة.. نجاة الصغيرة في مهرجان كان السينمائي.. فيديو وصور
مفاجأة.. نجاة الصغيرة في مهرجان كان السينمائي.. فيديو وصور
مفاجأة.. نجاة الصغيرة في مهرجان كان السينمائي.. فيديو وصور
مفاجأة.. نجاة الصغيرة في مهرجان كان السينمائي.. فيديو وصور
مفاجأة.. نجاة الصغيرة في مهرجان كان السينمائي.. فيديو وصور
مفاجأة.. نجاة الصغيرة في مهرجان كان السينمائي.. فيديو وصور
مفاجأة.. نجاة الصغيرة في مهرجان كان السينمائي.. فيديو وصور

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