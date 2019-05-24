محسن عزام: المراكز الطبية يجب أن تدار من خلال الأطباء المتخصصين

قال الدكتور محسن عزام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تعمل على قدم وساق لمحاربة الدخلاء على المهنة، مضيفًا أن المراكز الطبية يجب أن تدار من خلال الأطباء المتخصصين بالجلدية.



وأوضح عزام، أن المراكز الطبية التي تدار من خلال الأطباء تكون على مسؤوليتهم الشخصية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي تصل إلى الشطب من النقابة.



وأكد عضو المجلس في تصريحات لصدى البلد، أنه يوجد بعض المراكز الصحية، تقوم بالأمور الخاصة بالأطباء، باستخدام الليزر وإعطاء العقاقير الكيميائية، مضيفًا أن المراكز الصحية تعمل كالكوافير ينحصر عملها بالعناية الشخصية "البديكير والمنيكير" فقط.



وأشار عزام، إلى أن مراكز العناية الصحية، غير مسموح لها بتلك الممارسات بحكم القانون، وجار العمل على تفعيل العقوبات الواردة بقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 ضد منتحلي صفة الطبيب غير المرخص له بمزاولة المهنة.



وأضاف عضو المجلس، أن النقابة ستقدم بلاغات للجهات المختصة وحث المواطنين على ذلك ضد الأماكن غير المرخصة وضد منتحلي صفة اطباء جلدية وتجميل عند توفر الإثباتات اللازمة.