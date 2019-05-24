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مرأة

أضرار السهر بعد تناول السحور.. لن تتوقعها

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:00 ص
السهر
السهر
ريهام قدري
يعتاد كثيرون في شهر رمضان، السهر يوميا إلى وقت متأخر من الليل وعدم النوم بعد السحور، وهو ما يضر بشكل كبير في تنظيم الساعة البيولوجية.

وأكدت دراسة علمية أن السهر قد يؤثر بالسلب على الجسم ، خاصة على المخ.

في الحقيقة ان السهر له علاقة كبيرة بأمراض المخ والاضطرابات الهرمونية والتعب والارهاق كما ان السهر له اضرار عديدة وهي كالآتي:
وجع في العضلات
وعدم وضوح الرؤية.
* الاكتئاب.
* انخفاض النشاط الذهني والتركيز.
* ضعف الجهاز المناعي .
* الدوخة .
* الهالات السوداء تحت العينين.
* الصداع.
* فرط النشاط.
* ارتفاع ضغط الدم
* هفوات الذاكرة أو النسيان .
* الشحوب.

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