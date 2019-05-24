طريقة عمل بسكويت العيد

تستعد كل ربة منزل للعيد ، وقد تبدأ الكثير من السيدات بعمل بسكويت العيد فهو له العديد من النكهات والطرق ونقدم لكي طريقة عمل البسكويت بالنشادر والبسكويت بالنشادر



لذلك يمكنك أن تتابعي طريقة عمل البسكويت للعيد بنكهات مختلفة سهلة ومجربة اولها طريقة عمل البسكويت بالنشادر



مقادير بسكويت النشادر



عدد 2 كوب دقيق

عدد 1 بيضة

نصف كوب زبدة

فانيليا

كوب إلا ربع سكر بودر

ملعقة صغيرة نشادر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من البيكنيج بودر.

عدد واحد ملعقة كبيرة من النشا “النشا مطلوبة لإكساب البسكويت النعومة والقرمشة”، ربع كوب من اللبن.





طريقة عمل بسكويت النشادر



يتم ضرب كلًا من السكر البودر مع الزبدة وذلك باستخدام المضرب الكهربائي، إلى أن يصبح قوامهم كريمي.



ومن ثم يتم إضافة كلًا من البيضة والفانيليا ثم النشادر بالتدريج ونستكمل الضرب.



وفي وعاء مفرد يتم إضافة الدقيق + النشا+ البيكينج بود +الملح، ويتم مزج الجليط جيدًا باستخدام الملعقة.



ومن ثم يتم إضافتهم على الخليط بالتدريج مع استمرار الضرب.



وإضافة اللبن بصورة تدريجية إلى أن نحصل على عجينة متماسكة.



يتم التشكيل باستخدام ماكينة البسكويت أو كيس الحلواني، حيث يتم وضع القمع المخصص للبسكويت.

ومن ثم يتم رص البسكويت في الصاج، ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

مع العلم أن يكون الفرن مسبق التسخين قبل وضع صاج بسكويت النشادر به وذلك من أجل الحصول على أفضل النتائج.





وقد نجد طرق اخري للبسكويت يفضلها البعض ومنها بسكويت البرتقال ويمكن ان تتعرفي علي الطريقة بأحترافية .



طريقة عمل البسكويت بالبرتقال



مقادير بسكويت البرتقال



عدد 2 كوب من الدقيق، كوب إلا ربع من السكر البودرة، عدد 1 بيضة، كيس فانيليا.



نصف كوب من الزبدة، نصف كوب من عصير البرتقال، نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.



عدد 1 ملعقة صغيرة من ريحة البرتقال ومن الممكن الحصول عليها من العطار، أو من بشر البرتقال.

طريقة عمل بسكويت البرتقال



يتم صنع خليط مكون من الزبدة مع السكر البودرة باستخدام المضرب الكهربائي.



إلى أن يتكون القوام الكريمي، يتم إضافة البيضة مع الفانيليا مع ريحة البرتقال أو بشر البرتقال بالتدريج.



مع الضرب جيدًا ثم إضافة نصف كوب عصير البرتقال مع استمرار الخفق.



ومن جهة أخرى يتم إضافة الدقيق مع البيكينج بود والملح واللذين سبق خلطهم مسبقًا في وعاء منفرد.



إلى أن يتم الحصول على العكينة المناسبة.



يتم تشكيل بسكويت البرتقال حسب الرغبة، ويتم إدخاله في صاج بالفرن.



على درجة حرارة ساخنة من قبل 180 درجة، إلى أن نحصل على اللون الذهبي.



وبذلك نكون قد قدمنا طريقة عمل البسكويت بالنشادر والبسكويت بالبرتقال، مع اتباع الخطوات السابق ذكرها سوف يتم الحصول على بسكويت رائع.