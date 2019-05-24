مقتل 6 أشخاص وفقدان 12 في انقلاب قارب جنوب غربي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين اليوم /الجمعة/ مقتل 6 أشخاص وفقدان 12 آخرين، بعد حادث انقلاب قارب في أحد أنهار المقاطعة.



وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن 29 شخصا كانوا على متن القارب وقت انقلابه في نهر "بيبان"، حيث تم إنقاذ 11 شخصا منهم على الفور.



ويبحث المنقذون من عناصر الشرطة وضباط الاستجابة لحالات الطواريء وأفراد من إدارات النقل والصحة عن المفقودين، فيما لاتزال أسباب الحادث وملابساته غير معروفة.

