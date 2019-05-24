نتنياهو يستغيث..الحرائق تلتهم إسرائيل والخسائر فادحة..فيديو وصور

نشرت الصحف العبرية اليوم الجمعة مقاطع فيديو ولقطات تكشف حجم الخسائر التي ضربت إسرائيل بسبب الحرائق الهائلة التي اندلعت جراء الارتفاع الهائل فى درجات الحرارة والتي أدت إلى طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإستغاثة من دول العالم لإنقاذ دولة الاحتلال.



وشبت مجموعة من الحرائق في مختلف أنحاء إسرائيل في ظل موجة حر استثنائية بدأت الأربعاء، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرارها حتى اليوم الجمعة، بدرجات حرارة قد تتجاوز الـ 44 درجة مئوية في بعض المناطق، فيما أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر إلى وزارة الخارجية بالتوجه وطلب المساعدة دولية خارجية للسيطرة على الحرائق.



وتحاول عشرات طواقم الإطفاء، بمساندة طوفات ومروحيات، دفعت بها سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، السيطرة على الحرائق الهائلة التي اندلعت بعد ظهر اليوم، في مناطق وادي الخليل، الذي يمتد بين جبل الخليل ومناطق السهل الساحلي، وبالقرب من بيت شيمش، غربي مدينة القدس، بالإضافة إلى حرائق طالت مناطق عدة.



واتسعت دائرة الحريق الذي اندلع في أربع مراكز مختلفة في المنطقة المحيطة ببيت شيمش، والتي دفعت السلطات الإسرائيلية إلى إخلاء كيبوتس "هرئيل" قرب القدس كما تم إغلاق شارع رقم 443 المؤدي وإخلاء بعض التجمعات في محيط مستوطنة موديعين الواقعة على بعد عدّة كيلومترات من مدينة رام الله.



وأعلنت سلطة الإطفاء عن التعبئة العامة واستدعاء كافة رجال الإطفاء في ما يعرف إسرائيليا بـ"منطقة المركز"، وسط البلاد. وأوضح الناطق باسم سلطة الإطفاء أنه في الوقت الحالي لم تنجح الطواقم بالسيطرة على مختلف الحرائق المندلعة في مناطق متفرقة.



وأكد أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء استنشاق الدخان، وتعرضت بعض المنازل لأضرار جراء تصاعد ألسنة اللهب، فيما لا تزال عشرات المنازل مهددة. وأضاف أنه "تم الإعلان عن تعبئة عامة لفرق مكافحة الحرائق".



وأجلت سلطات الإطفاء الإسرائيلية 30 عائلة على الأقل من منزلهم، فيما تم إغلاق عدد من الطرق والشوارع جراء الحرائق.











