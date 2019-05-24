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حوادث

نمرة عربيتك من موبايلك.. الداخلية تطرح لوحة س س س 9993 بـ95 ألف جنيه

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:41 م
الداخلية
الداخلية
أحمد مهدي - مصطفي الرماح
تقدم وزارة الداخلية خدمة شراء لوحة مرورية خاصة للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة.

ولشراء اللوحة، سيطلب من المستخدم تسجيل الدخول علي موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/، والأمر سيستغرق 3 دقائق، ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين الموقع، حتى تظهر الخدمات ثم اختيار "المرور"، ثم لوحتك.

مثال: لشراء لوحة "أ د م 4444"، والتى وصل سعر بيعها إلى مبلغ مليون و100 ألف جنيه مصري، اضغط على "انضم الآن"، ثم اختيار اللوحة، والمزايدة بوضع أعلى سعر، ومن ثم الفوز باللوحة واختيار المحافظة ووحدة التراخيص لإرسالها وإتمام شروط التراخيص.

وطرحت الوزارة لوحة " س س س 9993 " بسعر 95 ألف جنيه على ان تستمر المزايدة عليها حتي 26 مايو القادم.

https://lo7tak.com.eg/Lo7tak/f/UserPages/default.xhtml

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق إشارة البدء للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، في إطار الاحتفالات بالعيد ٦٧ للوزارة، وذلك خلال حفل أكاديمية الشرطة الذي أقيم منذ أيام للاحتفال بذكرى عيد الشرطة.

وتضم البوابة الإلكترونية الجديدة، خدمات إلكترونية بينها خدمات المرور، وخدمات تصاريح العمل، وخدمات الأحوال المدنية، وخدمات الأدلة الجنائية والمستخرجات الرسمية.

وللحصول على هذه الخدمات يستوجب عمل تسجيل للدخول على البوابة الجديدة، من خلال اللينك الخاص بها اضغط هنا https://moi.gov.eg/
نمرة عربيتك من موبايلك.. الداخلية تطرح لوحة س س س 9993 بـ95 ألف جنيه
نمرة عربيتك من موبايلك.. الداخلية تطرح لوحة س س س 9993 بـ95 ألف جنيه
نمرة عربيتك من موبايلك.. الداخلية تطرح لوحة س س س 9993 بـ95 ألف جنيه
نمرة عربيتك من موبايلك.. الداخلية تطرح لوحة س س س 9993 بـ95 ألف جنيه

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