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أخبار العالم

ترامب يوافق على إرسال تعزيزات عسكرية للشرق الأوسط

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:25 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن مصدرا أمريكيا مسئولا كشف عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على طلب القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، بنشر موارد عسكرية إضافية في الشرق الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.

وقال المصدر إن إن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه الموارد.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع آخر قوله إن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون تريد توفير المزيد من الردع ضد إيران، إذ يعتقد مسؤول الوزارة أن التهديد الإيراني ما زال مرتفعا.

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