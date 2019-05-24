ماكرون يعلق على انفجار غامض بمدينة ليون

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الشرطة الفرنسية أن الانفجار الذي وقع قبل قليل بمدينة ليون قد يكون بسبب طرد مفخخ.



وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الانفجار لم يوقع قتلى.



وأصيب 8 أشخاص جراء الانفجار الذي لم يتضح سببه على وجه التأكيد حتى الآن، وقد وقع في ممر للمشاة وسط مدينة ليون.



وطلبت الشرطة من المواطنين الابتعاد عن موقع الانفجار.