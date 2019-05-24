حسام موافي يروي قصة مؤثرة كادت تتسبب في إغمائه.. فيديو

قام الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، برواية حكاية حدثت أمامه وكانت ستكون سببا في إغمائه.



وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شخصا قام بإحضار والده البالغ من العمر 86 عاما وطلب أن يدخل العناية المركزة.



وتابع الدكتور حسام موافي، أنه بعد إجراء الكشف الطبي على المريض وجده لا يشتكي من أي أمراض ولا داعي لإدخاله وبادره ذلك الشخص قائلا إنه يريد أن يسافر لقضاء العطلة الصيفية في الساحل الشمالي لمدة شهر وليس هناك توافق بين زوجته وأبيه ولذلك جاء للمستشفى حتى يمكث فيها طول فترة إجازته.