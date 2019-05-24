ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حرب على الله.. تعليق قوي من مظهر شاهين حول إطلاق صواريخ على مكة.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:15 م
مظهر شاهين
مظهر شاهين
هاني حسين
قال الداعية الإسلامي، مظهر شاهين، تعليقا على إطلاق صواريخ على مكة المكرمة، إن "ما حدث بمثابة حرب على الله وليس على المملكة العربية السعودية".

وأضاف " شاهين" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن "البيت الحرام ليس ملكا لأحد ولا ملك للسعودية ولكنه ملك لله سبحانه وتعالى".

وتابع:" من دخل البيت الحرام كان آمنا والله سبحانه وتعالى يرغب في أن يكون آمنا، ولكن الجماعات الإرهابية لا ترغب في أن يكون آمنا، وبالتالي الجماعات الإرهابية تحارب الله ودينه".

ترشيحاتنا

كهربا يرد على أجيري بهذه الطريقة

حكاية مباراة جعلت الأهلى يفوز بالدوري بهدف مشكوك في صحته

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

تعليق أحمد شوبير على تكافؤ الفرص في الدوري الممتاز

موجة غضب.. رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال بسبب حلقة ماجي

الكاف يزف بشرى سارة لمرتضى منصور قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور