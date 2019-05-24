حرب على الله.. تعليق قوي من مظهر شاهين حول إطلاق صواريخ على مكة.. فيديو

قال الداعية الإسلامي، مظهر شاهين، تعليقا على إطلاق صواريخ على مكة المكرمة، إن "ما حدث بمثابة حرب على الله وليس على المملكة العربية السعودية".



وأضاف " شاهين" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن "البيت الحرام ليس ملكا لأحد ولا ملك للسعودية ولكنه ملك لله سبحانه وتعالى".



وتابع:" من دخل البيت الحرام كان آمنا والله سبحانه وتعالى يرغب في أن يكون آمنا، ولكن الجماعات الإرهابية لا ترغب في أن يكون آمنا، وبالتالي الجماعات الإرهابية تحارب الله ودينه".

