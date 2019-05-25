7 أسباب وراء تراجع الدولار أمام الجنيه.. تعرف عليها

يستعرض صدى البلد 7 أسباب عززت من تراجع الدولار الأمريكي وارتفاع قيمة الجنيه المصري، هي:



1- دخول الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية مما أدى إلى توافر السيولة الدولارية في البنوك.



2- زيادة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى ما يقارب الـ 29 مليار دولار.



3- نمو وانتعاش قطاعي السياحة والصادرات مما ساهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي.



4- القضاء على السوق السوداء والمضاربات على العملة الأجنبية.



5- ارتفاع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لحوالي 44 مليار دولار.



6- ترشيد الاستيراد والاتجاه للتصنيع محليا بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة.



7- نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته مصر قبل عامين.



وخسر الدولار الأمريكي حوالي 20 قرشا من رصيده أمام الجنيه المصري، أمس الأول، ليتراجع من مستويات شراء 17 جنيها إلى 16.81 جنيه خلال تعاملات الخميس، آخر الأسبوع الماضي.



وسجل الدولار الامريكي سعر 16.81 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي والمصرف العربي والتنمية الصناعية".



بينما ارتفع السعر قرشا واحدا مسجلا 16.82 جنيه للشراء و 16.92 جنيه للبيع في بنك عودة.



أما في بنوك الأهلي الكويتي وقناة السويس سجل 16.83 جنيه للشراء و16.93 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنوك الأهلي المصري ومصر 16.85 جنيه للشراء و 16.95 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 16.93 جنيه للشراء و 16.07 جنيه للبيع.