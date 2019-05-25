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رياضة

أخبار الزمالك لـ يوم الجمعة 24-5-2019

السبت 25/مايو/2019 - 12:46 ص
نور عادل
أخبار الزمالك لـ
نشر صدى البلد على مدار يوم الجمعة 24-5-2019 عددا من الأخبار المهمة المتعلقة بـ نادي الزمالك والتي كان من أبرزها توزيع تذاكر مباراة الفارس الأبيض ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تحت شعار لن نرضخ لأي ضغوط.. الزمالك يتمسك بمواجهة الأهلي بعد كأس الأمم الأفريقية

تمسك مجلس إدارة نادى الزمالك بتأجيل مباراة الأهلي في الأسبوع الأخير من الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر، متمسكا بترتيب جدول الدوري الممتاز الذي أرسلته له لجنة المسابقات...ولمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

جماهير الزمالك تحتشد فى ملعب أبو رجيلة لشراء تذاكر نهائي الكونفدرالية .. فيديو وصور

توافدت جماهير الزمالك إلى بوابات القلعة البيضاء في ميت عقبة، من أجل شراء تذاكر مباراة الفريق الأول أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها غدا الأحد، على استاد برج العرب...ولمطالعة التفاصيل اضغط هنا

شاهد.. رئيس الزمالك يوزع تذاكر نهائي الكونفدرالية على جماهير النادى

يوزع رئيس نادى الزمالك، فى ملعب أبو رجيله تذاكر نهائي الكونفدرالية علي جماهير النادي...ولمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

قائمة نارية لـ الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية ، والمقرر لها غدا الأحد، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية...ولمطالعة التفاصيل اضغط هنا

مرتضى منصور يشكر الجمهور.. نفاد تذاكر نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك وبركان

نفدت جميع التذاكر المخصصة لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي...ولمطالعة التفاصيل اضغط هنا

رغم إيقافه.. النقاز يتواجد في مباراة الزمالك ونهضة بركان

قرر الدولي التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، حضور لقاء نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية، رفقة أسرته...ولمطالعة التفاصيل اضغط هنا

ميدو من إنجلترا: أنا راجع مصر مخصوص عشان الزمالك

ويحرص نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو على حضور المباراة المصيرية التي ينتظرها الفارس الأبيض بعد غد، الأحد...ولمطالعة التفاصيل اضغط هنا.

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