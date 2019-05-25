جامعة بني سويف للنائب جمال هندي:إذا كان لديك مستندات قدمها لأرفع المستويات

أصدرت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ،بيانا بشأن ما أثير على لسان النائب جمال هندي في مجلس النواب، من اتهامه لكلية الحقوق جامعة بني سويف بنجاح 500 طالب كويتي رغم عدم حضورهم للكلية وسفر أعضاء هيئة التدريس للكويت.





وجاء في البيان " بالإشارة إلى الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فهو فيديو قديم لإحدى جلسات مجلس النواب، وكان ذلك بتاريخ 4/12/2017 وقامت كلية الحقوق جامعة بني سويف بالرد في حينه على تلك الإدعاءات العارية عن الصحة والتي لا سند لها من الواقع والحقيقة.





وتابع البيان : دليلنا علي ذلك أنه وكما سبق الرد بتاريخ 5/12/2017 فإن احصائية عدد الطلاب الكويتيين من واقع السجلات والكشوف الرسمية والنتائج الرسمية للكلية في العام 2017 (تاريخ عقد جلسة مجلس النواب 4/12/2017)هي كالتالي أولا: احصائية الطلاب المقيدين بالفرقة الأولي بكلية الحقوق وهم 52 طالب نتائجهم علي النحو التالي: 45 طالبا راسبا، 5 طلاب متخلفين، 2 طالب ناجح، ثانيا احصائية الطلاب الوافدين المقيدين بالفرقة الثانية نظامي 98 طالبا، 2 طالب ناجح، 14 طالبا متخلف،ا 84 طالبا راسبا، الفرقة الثانية ( نظامى باق للإعادة )، 92 طالبا، 3 طلاب ناجحين، 22 طالبا متخلفا ،67 طالبا راسبا، ثالثا احصائية الطلاب الوافدين المقيدين بالفرقة الثالثة نظامي، عدد الطلاب 71 طالبا، 18 طالبا ناجحا، 24 طالبا متخلفا، 29 طالبا راسبا، والفرقة الثالثة (نظامى باق للإعادة )، عدد الطلاب 20 طالبا، 3 طلاب ناجحين، 10 طالب راسبين.

7 طالب متخلفين، رابعا احصائية الطلاب الوافدين المقيدين بالفرقة الرابعة نظامي، اجمالي الطلبة 53 طالبا، 20 طالبا ناجحا، 15 طالبا متخلفا، 18 طالبا راسبا.





ومن واقع الاحصائية الاجمالية يتضح لنا أن إجمالي عدد الطلاب الكويتيين المقيدين بالكلية (388) طالبا، عدد الناجحين منهم 48 طالبا، عدد الراسبين 253 طالبا، عدد المتخلفين منهم 87 طالبا، وذلك من واقع الكشوف الرسمية بالكلية والمعتمدة من شؤون الطلاب ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس كل كنترول فرقة من الفرق الأربعة بالكلية.





أكمل البيان : نود الإشارة الى العديد من حالات الغش للطلبة الوافدين من كل فرقة بالكلية.

وقد تم إرسال البيانات المشار إليها عاليه موثقة ومعتمدة بالأسماء والدرجات من واقع الكشوف الى معالى وزير التعليم العالى ودولة رئيس مجلس النواب والمستشار الثقافى الكويتى.

وطالب حينها الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى كافة الردود السابقة أن يتقدم النائب المحترم اذا كان تحت يديه أى مستندات أو اوراق .تدين أي عضو من أعضاء هيئة التدريس بها مباشرة إلى معالى المستشار النائب العام للتحقيق فيها.