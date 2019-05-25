ناديان فقط اعترضا على بيان الأهلي.. فمن هما؟

الزمالك



بيراميدز



قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “الأهلي يطالب الآن بإقامة الجولة الأخيرة للدوري في نفس التوقيت ويوافق على مواجهة بيراميدز التي رفض أكثر من مرة خوضها في كأس مصر في ظل إيقاف عبدالله السعيد بجانب السوري عمرو ميداني”.



وأضاف:” الجميع يعلم بأن بطولة الدوري سينتهي بعد كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل ولكن البعض أبدى شعوره بالمفاجأة بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بالدوري”.



وأشار إلى أنه وفقًا لبيان الأهلي فإن اتحاد الكرة سيؤجل لقاء بيراميدز وحرس الحدود بالجولة الأخيرة ليقام يوم 3 يونيو المقبل ويلعب بيراميدز مع الأهلي في كأس مصر موضحًا أن الأمر ظهر بعد تأكد غياب السعيد.

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانًا رسميًا أعلن من خلاله رفضه استكمال مباريات الدوري العام بعد إقامة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر في الشهر المقبل.وعلقت بعض الأندية بالاعتراض التام على بيان الأهلي الصادر، وحول نية الاتحاد المصري لكرة القدم باستكمال مباريات بطولة الدوري بعد إقامة كأس الأمم الإفريقية، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:قال رئيس الزمالك عبر برنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور: "لجنة المسابقات أصدرت جدول المباريات المتبقية في الدوري منذ يومين ويجب أن يلتزم به الجميع".وأضاف غاضبا "لماذا يتحدث الأهلي الآن عن سوء الدوري؟ تفعلون ذلك الآن بسبب تعثركم في النتائج؟ الكرة لن تسير على مزاجكم الخاص، إذا لم يذهب الأهلي للقاء المقاولون العرب يجب اعتباره مهزوما وخصم 3 نقاط من رصيده مثلما حدث لـ الزمالك أمام مصر للمقاصة ، لن نلعب مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا، إذا لم يلعب الأهلي مواجهة المقاولون ومواجهة بيراميدز في الكأس، الأمر واضح، إذا لم يلعب الأهلي، لن نلعب".وأشار "الأهلي يرغب في تأجيل معسكر منتخب مصر وتلك فضيحة كبرى، اتحاد الكرة أعطى درسا قويا لـ أحمد شوبير في اجتماع حل أزمة الدوري ورفضوا كل اقتراحاته، أشكرهم على ذلك ، الأهلي والزمالك يجب عليهما المحافظة على أمن البلد، التهديدات لا تنفع ولن نتراجع عن موقفنا".