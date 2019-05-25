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رياضة

بيان الأهلي الناري يجبر هاني أبو ريدة على قيادة اجتماع الجبلاية..الاثنين

السبت 25/مايو/2019 - 06:13 ص
هاني أبوريدة،
هاني أبوريدة،
محمد رشاد
أخطر هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، أعضاء مجلسه، بأنه سيقود اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، الذي سيعقد الإثنين المقبل، لمناقشة أزمة مباريات الدوري الممتاز.

ولم يكن من المقرر أن يحضر أبوريدة الاجتماع لانشغاله بتجهيزات أمم أفريقيا، واستضافة وفد الكاف الذي سيتواجد في مصر لحضور نهائي الكونفيدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، غدًا الأحد، في ستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وأصدر الأهلي بيانًا أمس الجمعة، أكد فيه أنه لن يستكمل مسابقة الدوري، إذا امتدت المباريات لما بعد بطولة أمم أفريقيا.

وكانت الأزمة قد تصاعدت بعدما هددت بعض أندية الدوري المصري الممتاز، بعدم خوض مبارياتها المقبلة في المسابقة، اعتراضًا على عدم انتظام ترتيب المباريات.

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