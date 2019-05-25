انتبه.. تربية حيوانات أليفة داخل منزلك تصيبك بهذه المتلازمة

تشير دراسة جديدة أجريت في جامعة ولاية تينيسي الشرقية إلى أن وجود حيوانات أليفة قد يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمتلازمة القولون العصبي، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقد اشارت الدراسة إلى ان هناك احتمالات كبيرة بأن يعاني الأشخاص الذين يمتلكون قطط أو كلاب أو حتى أسماك في المنزل سيكون بمتلازمة القولون العصبي بنسبة تصل إلى أكثر من 1.26 مرة.





وكشف الباحثون أن الحيوانات الأليفة ويمكن أن تحمل بعض ميكروبيوم، والذي يساهم في تطوير مشاكل القولون العصبي.





وقد اشارت نتائج الابحاث إلى ان هناك حوالي 85 مليون أسرة وأفراد يمتلكون حيوانات أليفة ، أي ما مجموعه 77 مليون كلب و 58 مليون قطط وعدة ملايين أخرى من الأسماك والطيور والخيول والأرانب وأكثر في الولايات المتحدة وحدها.





وأكد الباحثون ان الأشخاص الذين يقومون بتربية حيوانات أليفة في منزلهم ويتعاملون معهم بشكل مباشر هم أكثر عرضة للديدان والأمراض التي تنقلها البراغيث من الحيوانات وإليهم.





من خلال تحليل البيانات على 2،883 مريض، وجد فريق البحث بجامعة جامعة ولاية تينيسي الشرقية، أن نسبة الإصابة بمشاكل القولون العصبي تزيد مع إمتلاك حيوانًا أليفًا.



