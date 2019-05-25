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اقتصاد

الأخضر يرفع الراية البيضاء أمام الجنيه..الدولار يواصل التراجع في 5 بنوك

السبت 25/مايو/2019 - 01:31 م
دولار
دولار
ولاء عبد الكريم
شهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصرى بعد أن سجل تراجعا ملحوظا خلال الايام الماضية، وبلغ فى التعاملات الرسمية وفقا للبنك المركزي المصري 16.8124 جنيه للبيع مقابل 16.9326 جنية ، لتبلغ نسبة التراجع حوالى 14 قرشا خلال أسبوع واحد . 

وينشر "صدى البلد" سعر صرف الدولار، اليوم السبت بالبنوك، وشهد الجنيه منذ مطلع العام الجاري 2019 تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، وما زالت عملية تحسُّن العملية المحلية أمام العملة الخضراء مستمرا، ووفقا لأسعار الدولار اليوم بالبنوك فسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى 16.85 جنيه للشراء، و16.9 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 16.85 جنيه للشراء، و16.9 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولى 16.81 جنيها للشراء، و16.91 جنيها للبيع.

وسحل سعر الدولار في البنك العربى الأفريقى الدولى 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع، وسعر الدولار في المصرف المتحد 16.83 جنيه للشراء، و16.93 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.83 جنيه للشراء، 16.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك بلوم 16.84 جنيه للشراء، و16.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار حالة من الاستقرار عند 16.85 جنيها للبيع مقابل 16.9 للشراء فى 5 بنوك وهى:  البنك الأهلى اليونانى بمصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAI ، بنك البركة ،البنك الأهلي المصري ، وبنك مصر.

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