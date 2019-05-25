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تعليم

الصف المعكوس باستخدام الجيل الثاني للإنترنت..ورشة عمل بجامعة الإسكندرية

السبت 25/مايو/2019 - 01:32 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم ورشة عمل "الصف المعكوس باستخدام الجيل الثانى للإنترنت"، التي تنظمها كلية التربية بالتعاون مع وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد، وذلك بمعمل الحاسب الآلى بالكلية.

وقال "جابر" إنه أصبح من الضروري الاعتماد على أساليب تدريسية حديثة أكثر مرونة، تساعد على تدعيم ذاتية المتعلم وتلبية احتياجاته وتفعيل دوره في العملية التعليمية، كما تدعم دور المعلم في كونه مدربا ميسرا لعملية التعليم والتعلم.

وأضاف "جابر"، أن الاعتماد على المعلم فقط كمحور لعملية التعلم أصبح من الماضي، فقد تغير دور المعلم إلى دور المرشد والموجه، مشيرا إلى الأساليب الحديثة ومنها التعلم المعكوس”المقلوب” القائم على التدوين المرئي، والذي يعتمد على إعطاء المتعلم المحتوى العلمي قبل تلقيه في الفصل التقليدي، مما يعطي فرصة داخل الفصول التقليدية لممارسة الأنشطة التعليمية والنقاش. 

وأكد الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية، أن التعلم المعكوس يعتبر طريقة جديدة للتعليم والتعلم، وهو مثل أي طريقة جديدة جيدة في أي مجال، يعمل على مزج الطرق مع بعضها، مع الاحتفاظ بكل ما هو صحيح وسليم، لكنها جميعًا تركز على استخدام التكنولوجيا بما في ذلك الأدوات والمحتوى.

يقوم بالتدريب في ورشة العمل كل من الدكتورة نرمين عونى، والدكتور اسلام فضل، والدكتورة داليا شرف، ويتناول تدريب المشاركين على طبيعة الصف المعكوس، وكيفية تطبيقه والاستفادة منه لتطوير العملية التعليمية بجامعة الاسكندرية.

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