إيران تعلق على لقاء وزير الخارجية مع سناتورة أمريكية

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، لقاء وزير الخارجية جواد ظريف، مع السناتورة الأمريكية ديان فينشتاين، مثل هذه اللقاءات مع النخب السياسية غير الحكومية الأمريكية بانها تاتي في إطار تبيين مواقف إيران.



ونقلت وكال فارس عن موسوي قوله في تصريح صحفي إن الحوار وتبادل وجهات النظر يجري منذ اكثر من عقدين من الزمن مع النخب السياسية غير الحكومية الأمريكية ومنهم اعضاء في الكونجرس (الذين لا يُعتبرون مسؤولين حكوميين) في سياق تبيين سياسات الجمهورية الاسلامية الإيرانية.



وأضاف، أن هؤلاء الأفراد ليسوا مسؤولين حكوميين ولا يملكون صلاحية التفاوض ولم ولن يجري المسؤولون الإيرانيون أي مفاوضات معهم.



وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الهدف من هذه اللقاءات – والتي بطبيعة الحال تاخذ وقتا وجهدا كبيرا من وزير الخارجية خلال زياراته المكثفة – هو الحيلولة دون تاثير مجاميع الضغط مثل "فريق ب" على المجتمع السياسي والراي العام الاميركي ولهذا السبب تواجه برد فعل شديد وغضب من قبل المتطرفين.

