الغضبان يوجه بمتابعة إطلاق المشروع الرقمي لبورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة كافة التجهيزات الترتيبات الجارية لإطلاق المشروع الرقمي في بورسعيد كأول محافظة ذكية في مصر وأكد علي الالتزام بكافة التعليمات الفنية والمعلوماتية في تجهيز الإدارات التي سينطلق منها المنظومة الشهر القادمة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع رؤساء الهيئات والمديريات بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد والمهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة.





وقال المحافظ إن المشروع سينطلق في ٨ قطاعات خدمية في المرحلة الأولى وتشمل التموين والمرور والصحة ومحكمة بورسعيد والنيابة العامة والأحوال المدنية وإدارة خاصة بقضايا الزواج والطلاق وإدارة التوثيق.





ووجه المحافظ الشكر لكافة القطاعات المشاركة في عمليات تأسيس المنظومة الجديدة وأكد أن الدولة المصرية لم تبخل علي هذا المشروع باستثمارات كبيرة وأن منظومة الخدمات في بورسعيد ستشهد تخول جذري في سهولة تقديم كافة الخدمات للمواطنين وبدقة تامة.



