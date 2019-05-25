اتفاقية تعاون بين جامعة بني سويف والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، على إبرام اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.



وأوضح رئيس الجامعة أن اتفاقية التعاون تأتي إيمانا من الجامعتين في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة في مصر 2030، وتحقيق التقدم الاقتصادي في مصر بتوفير القوى البشرية المؤهلة للمشاركة في مختلف المناشط الاقتصادية من خلال تقديم تعليم متميز في التخصصات الحديثة والبينية، وكذلك المساهمة في الارتقاء بجودة العملية التعليمية من خلال نموذج للتعلم الالكتروني المدمج يقوم على توظيف معطيات التحول الرقمي في توفير فرص التعليم الجامعي لكل الراغبين في مواصلة التعليم والتعلم مدى الحياة، وتنمية قدرتهم على الاختيار الواعي والحر لما يرغبون في دراسته، وكذلك تنمية قدراتهم على التعلم الذاتي المستمر.



وأشار "حسن " إلى أن مجالات الشراكة والتعاون بين الجامعتين تتمثل في تدريس المقررات الدراسية لطلاب الدرجة الجامعية الأولى والدراسات العليا، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية لطلاب الماجستير والدكتوراه، وتقديم برامج التعلم المستمر وبرامج التنمية المهنية في جميع المجالات، وتطوير المقررات الدراسية وإنتاجها وإتاحتها الكترونيا عبر مختلف المنصات الإلكترونية والنشر العلمي ورقيا وإلكترونيا.