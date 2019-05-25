هزم لايبزج 2/0.. بايرن ميونخ يحصد الثنائية ويتوج بـ كأس ألمانيا للمرة الـ 19

توج بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا بتحقيقه الفوز على لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة جمعت الفريقين على أرضية الملعب "الأولمبي" في العاصمة برلين.



وحصد بايرن ميونخ الثنائية المحلية ، بعد تتويجه بلقب الدوري الألماني على حساب بوروسيا دورتموند الأسبوع الماضي.



وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق البافاري الأول في نهائي كأس ألمانيا برأسيه في الدقيقة 29.



وشهدت الدقيقة 73 دخول الهولندي آرين روبن ، ثم الفرنسي فرانك ريبيري في الدقيقة 87 ، في أخر مباراة للثنائي الذي صنع الإنجازات في الأعوام الماضية.



ونجح البايرن بإضافة هدفين في الشوط الثاني ، حيث سجل كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 78 وليفاندوفسكي الثالث قبل النهاية بخمس دقائق ليتوج بايرن ميونخ بلقب كأس ألمانيا للمرة التاسعة عشر في تاريخه، وهو حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب، ويليه فيردر بريمن بست ألقاب.