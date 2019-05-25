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ديني

أمين الفتوى يوضح ما تفعله المرأة في العشر الأواخر حال نزول الحيض

السبت 25/مايو/2019 - 11:31 م
العشر الأواخر
العشر الأواخر
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا كانت حائضا فى العشر الأواخر لها ان تفعل من العبادات ما عدا الصلاة.

وأضاف "فخر" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء فى إجابته « ماذا تفعل الحائض فى العشر الأواخر من رمضان وهل يصح لها قراءة القرآن ؟»، أن تلاوة القرآن للحائض فيها خلاف بين الفقهاء فقال الجمهور انه ليس للحائض مس المصحف ولا قراءة القرآن، ولكن المالكية يقولون انه يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن ولكن من الأفضل ان نأخذ برأى الجمهور.

وأشار الى أنه إذا ما امتنعت عن قراءة القرآن لوجود هذا العذر أن تستمع الى القرآن تلاوة ولها أن تتعبد الى الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وتشغل نفسها بذكر الله، فذكر الله مع التزامها بعدم قراءة القرآن رغم تعلق قلبها بقراءة القرآن فلولا هذا العذر لها به ثواب وأجر عظيم عند الله.

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