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فن

ما يقعش إلا الشاطر.. أول تعليق من بشرى على مقلب رامز فى الشلال

السبت 25/مايو/2019 - 11:36 م
رامز في الشلال
رامز في الشلال
محمد بدران
نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" صورة من حلقتها في مقلب برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه رامز جلال، على قناة mbc مصر.

وكتبت: "لا تعليق .. الذكرى الاليمة لمقابلة الوحش سنين بحاول اهرب منه بس وقعت السنة دى ما يقعش الا الشاطر ".

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.

ما يقعش إلا الشاطر.. أول تعليق من بشرى على مقلب رامز فى الشلال

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