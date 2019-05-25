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أخبار البلد

لم يتناول مستقبل الايبارشية.. تفاصيل اجتماع الأنبا مكاريوس مع كهنة المنيا وأبو قرقاص

السبت 25/مايو/2019 - 11:57 م
صدى البلد
سامح سلام
كشفت مطرانية المنيا وأبوقرقاص، للأقباط الأرثوذكس، تفاصيل اجتماع الأنبا مكاريوس، الأسقف العام، وكهنة الإيبارشية، والذي عقد اليوم، بمقر المطرانية.

وقال بيان صادر اليوم عن المطرانية، أنه اقيم اليوم بمقر المطرانية الاجتماع الشهري لكهنة الايبارشية، وبدأ بالقداس الالهي وبعد ذلك مائدة الاغابي، ثم ألقى الانبا مكاريوس محاضرة عن البعيدين وكيف نخدمهم، ثم قدم توصيات بخصوص خدمة الفقراء والمحتاجين».

وشددت الإيبارشية على أن الاجتماع لم يتطرق للحديث مطلقا لا من قريب أو بعيد الى مستقبل الايبارشية الرعوي، مشيرة إلى أن هذا الأمر حق أصيل لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية فقط، على أن يكون الحديث في هذا الموضوع مع الكهنة والشعب.

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