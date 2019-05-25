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رياضة

تقييم لاعبي برشلونة بعد مباراة فالنسيا.. ميسي الأفضل والحارس الأسوأ

السبت 25/مايو/2019 - 11:59 م
صدى البلد
أحمد هاني
حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أعلى تقييم بين لاعبي برشلونة وفالنسيا ، في نهائي كأس ملك إسبانيا ، الذي جمعهما مساء السبت.

وتوج فالنسيا باللقب على حساب برشلونة بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف ، ليحرمه أيضًا من الخروج بالثنائية للموسم الثاني على التوالي.

وسجل ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد في المباراة، وكان قريبًا من تسجيل هدفًا أخر لولا اصطدام الكرة بالعارضة.

ووفقًا لموقع "هوسكورد" فإن تقييم لاعبي برشلونة – من 10 – في المباراة جاء كالآتي:

حراسة المرمى : ياسبر سيليسن 5.7.

خط الدفاع : نيلسون سيميدو 5.9 – جيرارد بيكيه 6.8 – كليمون لونجليه 6.7 – جوردي ألبا 6.5.

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس 7.1 – سيرجي روبرتو 6.7 – أرثور ميلو 6.0 – إيفان راكيتيتش 6.6 – فيليب كوتينيو 6.9.

خط الهجوم : ليونيل ميسي 9.1.

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