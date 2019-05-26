فتح باب التشعيب الإلكتروني في هندسة حلوان

أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن فتح باب تسجيل الرغبات للأقسام للفرقة الأولى "إعدادي".



وأوضح اتحاد طلاب كلية الهندسة، أنه على الطلاب ابتداء من اليوم الدخول على الموقع لملء استمارة اختيار الأقسام، والاختيار بين "ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، طبية".



وأضاف أنه على الطلاب الراغبين فى التحويل بين فرعى الطلية حلوان والمطرية اختيار الأقسام، موضحا أن التحويل سيفتح فى شهر يونيو.