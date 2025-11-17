في مقدمتهم جدو وسعد وعمر جابر.. نجوم الكرة يشاركون في دورة للبلايستيشين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
الوطنية للإنتخابات: إعادة الانتخابات فى أى لجنة يقبل التظلم فيها
أبـولـحـيـة: رفع ألمانيا قيود السلاح لإسرائيل يكشف انحيازًا سياسيًا واضحًا
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرى
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائبًا تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين وأي إخلال في لجنة يبطل الدائرة بالكامل
الوطنية للانتخابات: أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية هي محل فحص دقيق
الوطنية للانتخابات: الهيئة ليس لديها ما تخفيه أو تخشى من إعلانه
سياسية أمريكية تكشف لـ صدى البلد ما تنتظره السعودية في زيارة بن سلمان لواشنطن
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال
يشارك عدد من نجوم الكرة المصرية، في دورة البنك التجاري الدولي CIB للبلايستيشن في لعبة كرة القدم.

وتأتي الدورة في إطار احتفالات البنك التجاري الدولي CIB بمرور خمسين عاما على إنشائه.

وتشهد تلك الدورة مشاركة أبرز نجوم الكرة المصرية، على أن تقام خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية (بالتجمع الخامس) على هامش المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2025.

وتقام البطولة في إطار حرص البنك على دعم الأنشطة الترفيهية والرياضية ودعم استخدام التكنولوجيا وتعزيز التواصل مع مختلف فئات الشباب.

ويشارك في الحدث هذا العام مجموعة من أشهر لاعبي الكرة المصرية، من بينهم محمد ناجي جدو أسطورة المنتخب الوطني المصري، وعمر جابر قائد نادي الزمالك، ومروان عطية نجم النادي الأهلي وأسامة جلال نجم نادي بيراميدز، حيث يتفاعل النجوم مع اللاعبين الفائزين في المرحلة النهائية لتحديد الأبطال الثلاثة في نهاية أيام البطولة.

وتشهد الدورة تنظيم مسابقات متنوعة في لعبة “فيفا” على أجهزة البلايستيشن، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين، وذلك بقاعة الشباب رقم 4 في المعرض (كونيكتا) .

وفي إطار حرص البنك التجاري الدولي CIB على تعزيز الاستفادة لعملائه، أعلن البنك أن التسجيل والمشاركة في البطولة متاحان حصريًا لعملاء My CIB، حيث يمكن للراغبين الاشتراك عبر التطبيق أو المنصة الإلكترونية أو بالتسجيل مع موظفي البنك الموجودين بجناح البنك التجاري بالمعرض، ضمن سياسة البنك لتقديم مزايا وخدمات حصرية تعزز من تجربة العملاء وتشجعهم على الانخراط في أنشطة ترفيهية وتكنولوجية ورياضية مميزة.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن استراتيجية البنك التجاري الدولي CIB للاهتمام بالفعاليات الشبابية والمجتمعية، ودعم الأنشطة التي تجمع بين الترفيه والتكنولوجيا والرياضة، في إطار رؤية البنك لتعزيز دوره المجتمعي وتحفيز الشباب على المشاركة في الفعاليات الإيجابية.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع مشاركة نجوم الكرة، وتنوع فقرات الحدث الممتدة على مدار ثلاثة أيام من المتعة والمنافسة.

