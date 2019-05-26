طريقة عمل القطائف

القطائف بالمربى

المقادير لعمل القطايف بالمربي :_

طريقة التحضير لعمل القطايف بالمربي :_





القطايف بالجبنة

المقادير لعمل القطايف بالجبنة:





الطريقة التحضير للقطايف بالجبنة...

القطايف بالتمر والمكسرات .

المقادير لعمل القطايف بالتمر:

طريقة التحضير للقطايف بالتمر والمكسرات :

تتجلى القيمة الغذائية للقطائف في الحشوة أو العجينة حيث تحتوى العجينة على النشويات و الجبن و المكسرات، تعرفي معنا على طريقة عمل القطايف بحشوات مختلفة.-قطايف-زيت قلي-قشطة-مربى فراولة- اخلطي المربى مع الكريمة واحشي بها القطايف ثم اقليها.- قدميها باردة ويمكنك إضافة قليل من العسل الأبيض.قطايففلفلجبنةنحضر مكعبات من الجبنة ووقطع الفلفل الأخضر ووضعها داخل القطايف- يمكن إضافة الفستق المطحون للتزيينقطايفتمرمكسرات مشكلةشرباتزيت للقلي* تحشى القطايف بخليط التمر مع المكسرات* تغلق جيدا ثم تقلى في الزيت و تغمس في الشربات