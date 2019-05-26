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مرأة

طريقة عمل القطائف

الأحد 26/مايو/2019 - 01:10 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تتجلى القيمة الغذائية للقطائف في الحشوة أو العجينة حيث تحتوى العجينة على النشويات و الجبن و المكسرات، تعرفي معنا على طريقة عمل القطايف بحشوات مختلفة.

القطائف بالمربى

المقادير لعمل القطايف بالمربي :_

-قطايف
-زيت قلي
-قشطة
-مربى فراولة

طريقة التحضير لعمل القطايف بالمربي :_

- اخلطي المربى مع الكريمة واحشي بها القطايف ثم اقليها.

- قدميها باردة ويمكنك إضافة قليل من العسل الأبيض.

القطايف بالجبنة

المقادير لعمل القطايف بالجبنة:

قطايف
فلفل
جبنة

الطريقة التحضير للقطايف بالجبنة...

نحضر مكعبات من الجبنة ووقطع الفلفل الأخضر ووضعها داخل القطايف
- يمكن إضافة الفستق المطحون للتزيين

القطايف بالتمر والمكسرات .

المقادير لعمل القطايف بالتمر:
قطايف
تمر
مكسرات مشكلة
شربات
زيت للقلي

طريقة التحضير للقطايف بالتمر والمكسرات :

* تحشى القطايف بخليط التمر مع المكسرات

* تغلق جيدا ثم تقلى في الزيت و تغمس في الشربات
طريقة عمل القطائف

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