طريقة عمل القطائف

تتجلى القيمة الغذائية للقطائف في الحشوة أو العجينة حيث تحتوى العجينة على النشويات و الجبن و المكسرات، تعرفي معنا على طريقة عمل القطايف بحشوات مختلفة.
القطائف بالمربى
المقادير لعمل القطايف بالمربي :_
-قطايف
-زيت قلي
-قشطة
-مربى فراولة
- قدميها باردة ويمكنك إضافة قليل من العسل الأبيض.
القطايف بالجبنة
فلفل
جبنة
الطريقة التحضير للقطايف بالجبنة...
نحضر مكعبات من الجبنة ووقطع الفلفل الأخضر ووضعها داخل القطايف
- يمكن إضافة الفستق المطحون للتزيين
القطايف بالتمر والمكسرات .
المقادير لعمل القطايف بالتمر:
قطايف
تمر
مكسرات مشكلة
شربات
زيت للقلي
طريقة التحضير للقطايف بالتمر والمكسرات :
* تحشى القطايف بخليط التمر مع المكسرات
* تغلق جيدا ثم تقلى في الزيت و تغمس في الشربات
القطائف بالمربى
المقادير لعمل القطايف بالمربي :_
-قطايف
-زيت قلي
-قشطة
-مربى فراولة
طريقة التحضير لعمل القطايف بالمربي :_
- اخلطي المربى مع الكريمة واحشي بها القطايف ثم اقليها.
- قدميها باردة ويمكنك إضافة قليل من العسل الأبيض.
القطايف بالجبنة
المقادير لعمل القطايف بالجبنة:
قطايف
فلفل
جبنة
الطريقة التحضير للقطايف بالجبنة...
نحضر مكعبات من الجبنة ووقطع الفلفل الأخضر ووضعها داخل القطايف
- يمكن إضافة الفستق المطحون للتزيين
القطايف بالتمر والمكسرات .
المقادير لعمل القطايف بالتمر:
قطايف
تمر
مكسرات مشكلة
شربات
زيت للقلي
طريقة التحضير للقطايف بالتمر والمكسرات :
* تحشى القطايف بخليط التمر مع المكسرات
* تغلق جيدا ثم تقلى في الزيت و تغمس في الشربات