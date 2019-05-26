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رياضة

حمادة عبداللطيف: نهضة بركان منافس قوي لـ الزمالك.. وعبد الله جمعة الأفضل

الأحد 26/مايو/2019 - 01:58 ص
صدى البلد
نور عادل
قال حمادة عبد اللطيف "الحاوي" لاعب الزمالك السابق، إن فريق نهضة البركان مميز ويمتلك لاعبين مميزين.

وأضاف عبد اللطيف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : باذن الله الزمالك يفوز غدا ويحقق لقب البطولة.

واكمل : جروس لا يغير كثيرا، مباراة اليوم مباراة لاعبين، الاهم الا يسكن مرمانا هدف.

وتابع : المنافس فريق مميز للغاية، ولكن لدينا ميزة ان المباراة على ارضنا ووسط جمهورنا.

وافصح : لدينا لاعبين مميزين، محمود علاء وحازم والونش وعبد الله جمعة الافضل في مصر هذا الموسم.

واتم كلماته بالحديث عن اوباما قائلا : أرى انه لابد ان يبتعد قليلا عن الصورة.

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