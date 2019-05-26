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ديني

دعاء اليوم الـ 21 من شهر رمضان

الأحد 26/مايو/2019 - 02:14 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
يقدم «صدى البلد» مجموعة من الأدعية المستحبة فى رمضان، التى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام الشهر المبارك، وفي دعاء الـ21 من رمضان حث النبى -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان، لما يحمله من أجر عظيم.

ويبقى الدعاء في شهر رمضان المعظم من أهم الأشياء التي يداوم عليها الصائمون، وذلك لما في هذا الشهر الفضيل من روحانيات واستجابة مؤكدة للدعاء تكريمًا من رب العالمين لشهر رمضان عن سائر الشهور.

وروى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ» رواه الترمذي (2525) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (2050)

دعاء اليوم الحادي والعشرين
"عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله:
" اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَ لَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ ".

ثواب هذا الدعاء
"مَنْ دَعَا بِهِ نَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْرَهُ، وَ بَيَّضَ وَجْهَهُ، وَ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ" 1.

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