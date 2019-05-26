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رياضة

نهائي الكونفدرالية .. مهاجم الأهلي المنتظر يقود هجوم نهضة بركان أمام الزمالك

الأحد 26/مايو/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
ريهام بكير
استقر منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك الصعبة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ويرغب الفريق المغربي في الحفاظ على شباكه نظيفة إذا لم يستطع إحراز أهداف في استاد برج العرب، سعيا إلى اقتناص الكأس الأفريقية، خاصة أنه أول مرة في تاريخه يصل لنهائي بطولة قارية.

وجاء تشكيل نهضة بركان المتوقع كالتالي..
حراسة المرمى: عبد العلي المحمدي
الدفاع: عمر النمساوي، محمد عزيز، يوسوفا دايو، إسماعيل مقدم
خط الوسط: العربي الناجي، بكر الهلالي، أمين الكأس
خط الهجوم: لابا كودجو، حمدي العشير، محمد فرحان

الجدير بالذكر أن تردد في الآونة الأخيرة اقتراب مهاجم نهضة بركان لابا كودجو من الانضمام للنادي الأهلي، وهو ما أشعل الميركاتو الصيفي مبكرا حيث يرغب أكثر من ناد في ضمه خاصة بعد ظهوره متألقا في لقاء الذهاب أمام الزمالك وإحرازه هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 94 من المباراة.

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