فكرة بمليون جنيه الحلقة 22.. علي ربيع يبلغ الشرطة عن حماه

شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذي يعرض عبر قناة "mbc مصر" الفضائية لـ علي ربيع وكريم عفيفي، تصاعدًا في الأحداث.



وخلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل فكرة بمليون جنيه، تعود هبة (ولاء الشريف) إلى منزل زوجها علاء (علي ربيع)، بعدما غضبت منه لزواجها عليها من المذيعة سلمى سليم (مايان السيد)، ويقوم الثاني بإيهام الأولى أنه لا يحب زوجته الثانية، وسوف يُطلقها بعد فترة من الزمن.



يقوم الطفل سيد مصباح (الطفل أحمد السيسي)، بسرقة أسئلة الامتحانات من شقيقته المدرسة شيماء مصباح (سهر الصايغ)، من خلال عمل أكونت وهمي على فيسبوك ينتحل صفة ناظرة المدرسة، فتعطي له الأخيرة أسئلة الامتحانات، لكن الناظرة تخبرها فيما بعد أنه ليس لديها أي حسابات على فيسبوك.



تكتشف الناظرة أن اسئلة الامتحانات تم تسريبها، فتسرع في تغيير الإمتحانات، وتحاول تتبع صاحب الأكونت بمساعدة باقي المدرسين، بينما يشك علاء مصباح في حماه الثاني سليم (طارق عبدالعزيز) بأنه يتاجر في المخدرات فيُلغ عنه الشرطة، ويحاول مصارحة زوجته الثانية سلمى سليم بالأمر، وتختتم الحلقة.



مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرون.

