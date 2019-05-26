من كواليس ولد الغلابة.. أحمد السقا يؤدي مشهدا صعبا مغمض العينين.. فيديو

نشر محمد سامي مخرج مسلسل "ولد الغلابة" فيديو لـ أحمد السقا وهو يجلس على كرسي المكياج، من كواليس المسلسل.ويظهر الفيديو الذي نشره سامي على حسابه بموقع انستجرام، السقا جالسا على الكرسي مغمض العينين ويدخن سيجارة، بينما يسمع حوار المشهد الذي يواجه فيه أخته صفية بعمله في المخدرات.وبدا السقا في حالة من التركيز والانفصال عمن حوله، حيث كان يؤدي المشهد مغمض العينين دون اهتمام بالآخرين.وعلق المخرج محمد سامي على الفيديو: "لكل مجتهد نصيب، يا مشرفنا يا سقا".