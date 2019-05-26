ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أزمة على الهامش..أمريكا تطالب الصين بإجراء محادثات مع الدالاي لاما

الأحد 26/مايو/2019 - 07:27 ص
الدالاي لاما
الدالاي لاما
قال السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد لمسؤولين صينيين خلال زيارته للتبت إن على الصين إجراء محادثات مع الدالاي لاما الزعيم الروحي للمنطقة الواقعة في الهيمالايا وانتقد بكين لتدخلها في الحرية الدينية.

وزار برانستاد التبت الأسبوع الماضي، في أول زيارة لسفير أمريكي منذ عام 2015، وسط تصاعد التوتر التجاري والدبلوماسي بين البلدين.

وجاءت زيارته عقب إقرار قانون أمريكي في ديسمبر يلزم الولايات المتحدة برفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين المكلفين بتنفيذ السياسات التي تقيد وصول الأجانب إلى التبت، وهو تشريع نددت به الصين.

وقالت السفارة الأمريكية ببكين في بيان بالبريد الإلكتروني يوم السبت إن برانستاد التقى بمسؤولين حكوميين صينيين وشخصيات دينية وثقافية من التبت "وأثار مخاوفنا القائمة منذ فترة طويلة بشأن عدم الوصول بشكل دائم" إلى التبت.

وقالت متحدثة باسم السفارة "شجع الحكومة الصينية على الدخول في حوار موضوعي مع الدالاي لاما أو ممثليه، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية تحل الخلافات".

وأضافت "عبر أيضا عن مخاوفه بشأن تدخل الحكومة الصينية في حرية البوذيين في التبت في تنظيم وممارسة دينهم".

ترشيحاتنا

هاشتاج الزمالك خايف يلعب يتصدر تويتر

الزمالك و نهضة بركان .. نهائي الكونفدرالية الفرصة الأخيرة لـ جروس

حسن شحاتة يقدم نصيحة إلى منتخب مصر قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا

أجيري يوضح أسباب ضم وليد سليمان لقائمة المنتخب الوطني

كان عمرى 15 سنة.. سوزان نجم الدين: أنا أم حمادة هلال لهذا السبب.. فيديو

بعد تعرض رجاء الجداوي لوعكة صحية.. تعرف على المرض وأسبابه وعلاجه وطرق الوقاية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور