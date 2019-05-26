تشغيل المنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة في عيد الفطر

تشهد مدينة العلمين الجديدة حركة تشييد ضخمة خاصة مع الاستعداد لبدء تشغيل المنطقة الترفيهية خلال الأيام القليلة المقبلة لتستقبل المواطنين خلال إجازة عيد الفطر وفصل الصيف.



وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا باستكمال أعمال التطوير لمنطقة الأسواق التجارية بالبوابة رقم ٤ بمارينا، وتشمل تنفيذ ممشى سياحى على أعلى مستوى، ويضم مجموعة من النوافير المتنوعة، وأحواض الزهور، وعددا كبيرا من المقاعد المظللة والمفتوحة، مشددًا على ضرورة تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان لرواد منطقة الأسواق التجارية والممشي السياحي.



كما تشهد منطقة الأبراج الشاطئية بالمدينة، والتى يجرى بها تنفيذ 15 برجًا، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، تقدم كبير فى معدلات التنفيذ، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ23، وجارٍ تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، بجانب تفقد منطقة الداون تاون، والتى يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف، وكذا المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.

