محافظ البحر الأحمر يتابع الأعمال في المدينة الصناعية بالغردقة.. صور

تابع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، سير الأعمال الإنشائية للمدينة الصناعية أمام منطقة الحرفيين في الغردقة.





وأكد محافظ البحر الأحمر خلال جولته التفقدية، علي ضرورة السرعة والدقة في تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمدينة الصناعية حتي يتم افتتاح هذا المشروع العملاق في أقرب وقت ممكن.





كما أكد عبدالله علي أن المدينة الصناعية تقام علي مساحة 189 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 500 مليون جنيه، وأن هذا المشروع سيتم إنشاؤها علي مرحلتين ويضم 218 مصنعاً صغيرًا ومصانع متناهية الصغر.



