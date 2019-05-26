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محافظات

محافظ البحر الأحمر يتابع الأعمال في المدينة الصناعية بالغردقة.. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 11:53 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر يتابع إنشاء مدينة صناعية
إبراهيم جادالله
تابع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، سير الأعمال الإنشائية للمدينة الصناعية أمام منطقة الحرفيين في الغردقة.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال جولته التفقدية، علي ضرورة السرعة والدقة في تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمدينة الصناعية حتي يتم افتتاح هذا المشروع العملاق في أقرب وقت ممكن.

كما أكد عبدالله علي أن المدينة الصناعية تقام علي مساحة 189 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 500 مليون جنيه، وأن هذا المشروع سيتم إنشاؤها علي مرحلتين ويضم 218 مصنعاً صغيرًا ومصانع متناهية الصغر.

وأضاف عبدالله بأن هذا المشروع سيعمل علي فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر من خلال إنشاء المصانع الصغير علي مساحات تتراوح ما بين 300 متر و600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الانتاج وكذلك المنتج للمستهلك.
محافظ البحر الأحمر يتابع الأعمال في المدينة الصناعية بالغردقة.. صور
محافظ البحر الأحمر يتابع الأعمال في المدينة الصناعية بالغردقة.. صور
محافظ البحر الأحمر يتابع الأعمال في المدينة الصناعية بالغردقة.. صور

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