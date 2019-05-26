اختتام أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوي الإعاقة بحضور محافظ أسيوط

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، حفل ختام أنشطة مراكز تنمية الإبداع والفنون للأشخاص ذوي الإعاقة باستاد أسيوط الرياضي وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، والذي ينظمه مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.





وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب وسيد زكريا وكيل المديرية للرياضة وعلى خميس مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ولفيف من مسئولى مراكز الشباب والأندية والشباب والأطفال المشاركين في الاحتفال.





بدأ الحفل بتفقد معرض المنتجات الفنية لمراكز التدريب وتنمية الإبداع والفنون لذوي الإعاقة بمراكز شباب "ديروط وعرب المدابغ وأبنوب" ثم حضور الحفل الفني والذى بدأ بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم والتواشيح الدينية للقارىء حسين محمد عبد الصبور "إعاقة بصرية بمركز تنمية الإبداع بعرب المدابغ" ثم عرض استعراضي للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية من أعضاء مركز تنمية الإبداع بمركز شباب ديروط ثم عرض اسكتش فني دمج مع ذوى الإعاقة بعنوان "اثنين كفاية" لأعضاء مركز تنمية الإبداع بمركز شباب ديروط ثم قصيدة شعرية للعضو حسن أحمد "إعاقة بصرية بمركز عرب المدابغ" وأناشيد دينية لأعضاء مركز تنمية الإبداع بأبنوب واسكتش فني من ذوي الإعاقة الذهنية من أعضاء الإعاقة البصرية بعنوان "الداندورمة" من أعضاء مركز تنمية الإبداع بعرب المدابغ.





وأشاد محافظ أسيوط – خلال الاحتفال – بأنشطة مراكز تنمية الابداع وبمستوى المشاركين في الحفل والمتميزين من ذوي الإعاقات المختلفة معلنًا دعمه الكامل لتلك المراكز، والتوسع فيها بمختلف مراكز الشباب لاستيعاب أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة المختلفة وصقل خبراتهم ومواهبهم وإشراكهم في المسابقات والبطولات المختلفة وتحفيزهم على التفوق الدراسي في مختلف المراحل الدراسية.



