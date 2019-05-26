ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اختتام أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوي الإعاقة بحضور محافظ أسيوط

الأحد 26/مايو/2019 - 12:03 م
محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد حفل ختام أنشطة مراكز تنمية الإبداع
إيهاب عمر
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، حفل ختام أنشطة مراكز تنمية الإبداع والفنون للأشخاص ذوي الإعاقة باستاد أسيوط الرياضي وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، والذي ينظمه مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وصلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب وسيد زكريا وكيل المديرية للرياضة وعلى خميس مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ولفيف من مسئولى مراكز الشباب والأندية والشباب والأطفال المشاركين في الاحتفال. 

بدأ الحفل بتفقد معرض المنتجات الفنية لمراكز التدريب وتنمية الإبداع والفنون لذوي الإعاقة بمراكز شباب "ديروط وعرب المدابغ وأبنوب" ثم حضور الحفل الفني والذى بدأ بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم والتواشيح الدينية للقارىء حسين محمد عبد الصبور "إعاقة بصرية بمركز تنمية الإبداع بعرب المدابغ" ثم عرض استعراضي للأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية من أعضاء مركز تنمية الإبداع بمركز شباب ديروط ثم عرض اسكتش فني دمج مع ذوى الإعاقة بعنوان "اثنين كفاية" لأعضاء مركز تنمية الإبداع بمركز شباب ديروط ثم قصيدة شعرية للعضو حسن أحمد "إعاقة بصرية بمركز عرب المدابغ" وأناشيد دينية لأعضاء مركز تنمية الإبداع بأبنوب واسكتش فني من ذوي الإعاقة الذهنية من أعضاء الإعاقة البصرية بعنوان "الداندورمة" من أعضاء مركز تنمية الإبداع بعرب المدابغ.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال الاحتفال – بأنشطة مراكز تنمية الابداع وبمستوى المشاركين في الحفل والمتميزين من ذوي الإعاقات المختلفة معلنًا دعمه الكامل لتلك المراكز، والتوسع فيها بمختلف مراكز الشباب لاستيعاب أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في الأنشطة المختلفة وصقل خبراتهم ومواهبهم وإشراكهم في المسابقات والبطولات المختلفة وتحفيزهم على التفوق الدراسي في مختلف المراحل الدراسية. 

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على القائمين على مراكز تنمية الإبداع والفنون ثم تكريم المتميزين بمراكز تنمية الإبداع "شباب وأطفال" والمشاركين في الحفل ومنحهم الهدايا وشهادات التقدير تقديرًا لجهودهم وتميزهم.
اختتام أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوي الإعاقة بحضور محافظ أسيوط
اختتام أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوي الإعاقة بحضور محافظ أسيوط
اختتام أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوي الإعاقة بحضور محافظ أسيوط
اختتام أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوي الإعاقة بحضور محافظ أسيوط
اختتام أنشطة مراكز تنمية الإبداع لذوي الإعاقة بحضور محافظ أسيوط

ترشيحاتنا

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

التالتة يمين.. سلاح الزمالك الفتاك لاقتناص لقب الكونفيدرالية

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

في عيد ميلادها.. حكاية فنانة أبهرت الجميع في عصرها

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

طلاب أولى ثانوي عن الرياضيات: الرسم على التابلت صعب وضيع وقتنا

ads

بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

جلسة طارئة مع الزمالك.. اتحاد الكرة يدرس إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

شاهد.. أبناء فايزة كامل في ذكرى وفاتها.. نوستالجيا

مضاد حيوى طبيعي يخلص الجسم من السموم.. 10 فوائد لتناول هذا المشروب على الإفطار

عن طريق فيسبوك.. شاب يكتشف خيانة زوجته بعد 8 سنوات زواج

شاهد.. بادعيلكوا يارب كلكوا تيجوا هنا.. بسمة وهبة تنشر فيديو من أمام الكعبة

ممثل مصر.. أحمد شوبير يوجه رسالة للزمالك قبل نهائى الكونفدرالية

تايم سبورت .. تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

شاهد.. عمرو دياب مع نجل غنوة في كواليس زي الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنورة موضة صيف 2019.. 10 أفكار لارتدائها في أي مناسبة.. صور

من ميت بدر حلاوة لـ المنيل.. عاش هنا يوثق رحلة الفنان عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار زواجه من أختين

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس