محافظ أسيوط يعلن استكمال تطوير ورصف مجمع مواقف نزلة عبداللاه

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه يجري حاليا استكمال رصف وتطوير مجمع مواقف نزلة عبداللاه التي تضم سيارات مواقف (موشا - شطب - قرقارص – الشغبة - أولاد علي - أولاد إبراهيم) فضلا عن مواقف السرفيس الداخلية لمناطق الأزهر والمحطة والجامعة وذلك للتيسير علي السائقين في عملية الدخول والخروج وخدمة المواطنين من مرتادي الموقف يوميًا.



وأكد أن أعمال الرصف تتم بالتزامن مع أعمال تطوير الموقف وتوسعته وتركيب بلدورات جديدة وتزويد بالاضاءة الكافية ليصبح المواقف واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالي والحضاري للمدينة وتحسينًا للخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.



وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير التي تتم تأتي ضمن خطة شاملة تم إعدادها لإعادة هيكلة المواقف وتطويرها على مستوى جميع المراكز والمدن لتصبح أكثر تنظيمًا وتتناسب مع متطلبات واحتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بنقلها خارج الكتلة السكنية لمنع الازدحام وتقليل الضغط المرورى على الشوارع داخل مدينة أسيوط واستيعاب الزيادة الكبيرة على مختلف مواقف المحافظة ومواجهة زيادة أعداد السيارات مصدرًا تكليفاته لمسئولي المواقف ومباحث المرور بالمتابعة الدورية لجميع مواقف سيارات الأجرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق الانضباط بها وتنظيم المداخل والمخارج بما يتناسب مع الحركة المرورية وفقًا للخطة الموضوعة وتكليف مسئولي الأحياء والمراكز بإزالة كافة إشغالات الباعة الجائلين من المواقف والتي تعوق حركة المرور ودخول وخروج السيارات ونقلهم إلى الأسواق المخصصة لهم.



وأشار المهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف إلى أنه تم استكمال أعمال ترميم ورصف مجمع مواقف نزلة عبداللاه بناء على تكليفات محافظ أسيوط بتطوير الموقف وتوسعته وإزالة كافة الإشغالات بالتنسيق مع رئيس الحي ومسئولي مشروع المواقف، لافتًا إلى تنفيذ الأعمال في الفترة المسائية لسرعة الإنجاز دون تعطيل حركة المرور والعمل داخل الموقف.