أخرة المعاكسات في الشارع.. إصابة 6 فى معركة بالأسلحة ببنها

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين طرفين باستخدام الأسلحة البيضاء والنارية بسبب معاكسة فتاة بمنطقة عزبة السوق ببنها.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من الأهالي بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين في عزبة السوق.



وبالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "حسن. س. ح" بائع فاكهة مصابا ضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار ووالده "سليم. ح. أ" 41 عاما بائع فاكهة مصابا و"هاجر. م. خ" ربة منزل مصابة، و"طرف الثاني" محمد. م" بائع فاكهة مصابا و"شيرين. م. أ" مصابة و"إيمان. م. أ " و"شروق. ط. م" و"أسامة. س. ش" مصابا برش خرطوش.



وأوضحت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الأول بمعاكسة السادسة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب محدثا ما به من إصابات وقام الأول بإطلاق عيار ناري خرطوش من السلاح المضبوط حوزته أحدث إصابة الثامن



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم واتهم الثامن الأول بإحداث إصابته المشار إليها واعترف الأول بحيازته للسلاح الناري المضبوط وتم تحويل المصابين إلى مستشفى بنها العام ووردت التقارير الطبية تفيد ذات الإصابات.