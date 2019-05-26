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حوادث

الأمن العام يحاصر معاقل الإجرام بقنا.. ضبط 4 عناصر شديدة الخطورة و17 محكوماً عليهم

الأحد 26/مايو/2019 - 12:29 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
مصطفى الرماح
قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بقنا بحملة أمنية مُكبرة لاستهداف عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بزمام قرية الحسينات بدائرة مركز شرطة أبو تشت.

وأسفرت جهودها في مجال ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين على ذمة القضايا وحائزى الأسلحة النارية عن ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة "35 سنة"، والمشهور عنه أعمال البلطجة والسرقة،ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "قتل عمد - إطلاق أعيرة نارية - سرقة سيارة"، وبحوزته بندقية آلية وضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة " 35 سنة"، والمشهور عنه الإتجار فى المواد المخدرة والسرقات ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة سيارة" وبحوزته بندقية آلية وضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة " 41 سنة، وبحوزته 2 بندقية آلية وضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة "53 سنة"، وبحوزته بندقية آلية جميعهم مقيمين بذات القرية، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد الدفاع.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 17 محكوماً عليهم بإجمالى 86 حكم من بينهم 4 أحكام جنايات و فى مجال تنفيذ قرارات الإزالة تم تنفيذ 7 قرارات إزالة فورية و فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها تم ضبط (2 سيارة ملاكى - 2 دراجة نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمطلوبين للقبض عليهم فى أحكام قضائية.

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