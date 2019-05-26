افتح قلبك الحلقة 21.. لو اخترتي الطلاق.. كيف تتعاملين مع أطفالك وطليقك؟

قال الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، إن أزمة ما بعد الطلاق لها تأثير كبير على المرأة وأبنائها، فبعد الانفصال تصاب المرأة بحالة من فقدان الثقة وعدم القدرة على التعامل مع المجتمع.





وأضاف محمد هاني في برنامج "افتح قلبك" على موقع "صدى البلد"، أن المرأة المطلقة تجد صعوبة في التعامل مع الآخرين بعد الانفصال وتحتاج لدعم وسند وثقة حتى تستطيع تخطي المرحلة.





أما عن الأطفال، فأشار إلى أنهم الخاسر الأكبر في حالة الطلاق، بعد أن خسروا حياتهم بين أبويهم، موضحًا أن الطفل قد يفقد الثقة بنفسه بسبب انفصال والديه، لكن على الأم أن تتحمل دور الأب، وتحتاج لاختيار قرارات صحيحة وحاسمة لتخطي مرحلة الطلاق، وحتى لا يفقد أطفالها الثقة بها خاصة بعد الانفصال.



