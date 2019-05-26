بعد هذا التوقيت لن تدخل.. موعد فتح وغلق ملعب برج العرب لـ جماهير الزمالك

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، إلى ملعب برج العرب من أجل متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية.



ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل انتزاع اللقب الأفريقى الكبير والذى يعد قبلة الحياة للفريق الأبيض من أجل العودة بقوة إلى التربع على عرش الكرة السمراء بعد غياب دام لـ 16 عاما.



ومن المقرر أن يفتح ملعب برج العرب أبوابه أمام جماهير الزمالك فى الثالثة عصر اليوم وحدد مسئولو الأمن إغلاق بوابات الاستاد فى التاسعة مساءً قبل بدء اللقاء بساعة، حسب ما هو متفق عليه فى الترتيبات الأمنية الخاصة بالمباراة فى الاجتماع الأمنى والفنى.



وقرر مسئولو ملعب برج العرب دخول جماهير الزمالك من 9 بوابات لاستاد برج العرب تسهيلا على الجماهير.

