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أخبار البلد

عبور 43 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3 ملايين طن

الأحد 26/مايو/2019 - 01:44 م
عبور السفن في قناة
عبور السفن في قناة السويس
أ ش أ
عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، الأحد، 43 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين طن.

وأكدت الإحصاءات الملاحية لهيئة القناة اليوم، أن قافلة الشمال ضمت 21 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و600 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات (اوكل جابان) التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 122 ألف طن، وضمت قافلة الجنوب 22 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و400 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات (كوسكو دانمرك) التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 160 ألف طن.

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