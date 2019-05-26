شاهد.. دينا فؤاد بالعباية في حفل سحور

تألفت الفنانة الشابة دينا فؤاد بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في حفل سحور حضرته العديد من نجمات الوسط الفني، واختارت كارديجان طويل شيفون أشبه بالعباءة لإطلالتها في السحور.



كما اختارت دينا بنطالا أسود مع توب أسود وفوقه العباءة المفتوحة مطرزة بالفضي من الأمام، لتتماشى مع الأجواء الرمضانية.



ونشرت دينا فؤاد مجموعة من الصور على حسابها على "إنستجرام"، برفقة نجمات الوسط الفني، والتقطت صورة مع داليا البحيري التي تألقت في الأسود أيضًا.



"محترمة وحلوة".. هكذا علقت إحدى متابعي دينا فؤاد على إطلالتها الأخيرة، حيث أثنى محبوها ومتابعوها على ذوقها في اختيار الملابس.