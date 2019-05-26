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مرأة

شاهد.. دينا فؤاد بالعباية في حفل سحور

الأحد 26/مايو/2019 - 03:43 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
رشا عوني
تألفت الفنانة الشابة دينا فؤاد بإطلالة أنيقة خلال مشاركتها في حفل سحور حضرته العديد من نجمات الوسط الفني، واختارت كارديجان طويل شيفون أشبه بالعباءة لإطلالتها في السحور.

كما اختارت دينا بنطالا أسود مع توب أسود وفوقه العباءة المفتوحة مطرزة بالفضي من الأمام، لتتماشى مع الأجواء الرمضانية.

ونشرت دينا فؤاد مجموعة من الصور على حسابها على "إنستجرام"، برفقة نجمات الوسط الفني، والتقطت صورة مع داليا البحيري التي تألقت في الأسود أيضًا.

"محترمة وحلوة".. هكذا علقت إحدى متابعي دينا فؤاد على إطلالتها الأخيرة، حيث أثنى محبوها ومتابعوها على ذوقها في اختيار الملابس.
شاهد.. دينا فؤاد بالعباية في حفل سحور
شاهد.. دينا فؤاد بالعباية في حفل سحور
شاهد.. دينا فؤاد بالعباية في حفل سحور
شاهد.. دينا فؤاد بالعباية في حفل سحور
شاهد.. دينا فؤاد بالعباية في حفل سحور
شاهد.. دينا فؤاد بالعباية في حفل سحور

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