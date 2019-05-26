طلعت مصطفى العقارية تطلق أحدث مشروعاتها بريفادو بمدينتى.. فيديو

الموقع الاستراتيجى

تاون سكوير



جرين بريدج

التسوق والترفيه





- ممكن تفاصيل أكتر لو سمحت.

تحت شعار "مدينتى تفتح أبواب حياة جديدة"، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية عن أحدث مشروعاتها "بريفادو" بمدينتى، والذى يقدم نقلة نوعية بكل المقاييس فى شكل وأسلوب الحياة.ورفعت المجموعة شعار "أبواب الخصوصية والتأمل والإبداع والأمان والأناقة" فى المشروع الجديد.ويعتبر "بريفادو" أول كومباوند داخل مشروع مدينتى المتكامل الخدمات، ويضم جميع نقاط الجذب فى مكان واحد، ويضم العديد من المبانى السكنية الفخمة والمطلة على المساحات الخضراء الشاسعة والمناظر الطبيعية الخلابة، وتم تصميمه في أكبر مكاتب التصميم المعماري والنسق الحضاري في الولايات المتحدة الأمريكية.و"بريفادو" هو مشروع جديد متكامل على مساحة 227 فدانا، ونعدد فى التقرير التالى أبرز مميزاتهبريفادو هو أول كومباوند داخل مشروع مدينتى المتكامل الخدمات، يوفر لقاطنيه المرافق والخدمات الأساسية داخل الكومباوند، بالإضافة إلى الخدمات الأوسع نطاقا التى تتميز بها مدينتى، ويقع بريفادو بموقع استراتيجى بالقرب من مشروع Madinaty Spine والحديقة المركزية، وعلى بعد دقائق من طريق السويس ومطار القاهرة الدولى، كما يمكن الوصول إليه مباشرة من القاهرة الجديدة عن طريق شارع التسعين.وكعادتها توفر مجموعة طلعت مصطفى، أفضل الخدمات المتكاملة لسكانها، لذا فإن بريفادو يضم "تاون سكوير" به مجموعة من المرافق السكنية المختلفة والحدائق الخاصة، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الساحرة، ومراكز التسوق والمطاعم والكافيهات والأماكن الترفيهية مثل محلات تجارية، ومطاعم وكافيهات، ومكاتب إدارية، وسوبر ماركت، ومخازن، وحضانة أطفال، ومسرح.يضم بريفادو "جرين بريدج"، والذى يضم كل النقاط فى مكان واحد، ويتمتع بأجمل المناظر الطبيعية الخلابة من مساحات خضراء شاسعة تتخللها بحيرات صناعية ومسطحات مائية تمتد على مساحة 26 ألف متر مربع تتيح لساكنى بريفادو أجواءً خاصة من المرح والمتعة، وكذلك الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.ليس غريبا على مجموعة طلعت مصطفى، التى تهتم بجميع التفاصيل التى توفر الراحة لعملائها، أن تقدم مراكز ترفيهية داخل جرين بريدج، تضم مجموعة من الأنشطة والألعاب سواء فى الأماكن المغلقة والمفتوحة، منها مجمع سينمات به 7 قاعات عرض، ومراكز تسوق تسع لـ250 محلا تجاريا، لينفرد بريفادو بمرافق وخدمات راقية داخل الكومباوند، بالإضافة إلى الخدمات الأوسع نطاقا الموجودة داخل مدينتى.وليس هذا فقط، يضم بريفادو حديقة المغامرات وبها مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل سباق السيارات والألعاب الإلكترونية وتحربة التسلق ونادى ركوب الدراجات ومركز تزلج، بالإضافة إلى نادٍ اجتماعى على مساحة 1864 مترا مربعا به مبانٍ اجتماعية، ومكتبة، وجيم، وصالون ومركز تجميل، وصالات ألعاب رياضية، ومطاعم وكافيهات، وحمامات سباحة.من جهة أخرى، فور الإعلان عنه، تفاعل سكان مدينتى مع هذا المشروع والذى يزيد مدينتى جمالا وتألقا.وكتب الكثيرون رأيهم فى المشروع على صفحات السوشيال ميديا باعتباره نقلة حقيقية لمدينتى، وتطلع بعضهم لمعرفة المزيد عن هذا المشروع العملاق، ومن البوستات المنشورة فى هذا الصدد على سبيل المثال:- مجموعة طلعت مصطفى مجموعة مميزة في الاحترام والمصداقية والعمل الدؤوب في الحفاظ على سحر وروعة مدينتي، تحية وتقدير لإدارة المدينة.- مدينة عالمية على أرض مصرية.. تحية للمهندس هشام طلعت مصطفى.- إعلان تحفة بجد كله أمل وتفاؤل.- خرااااااافة.. حاجة عالمية فعلا.- هل توجد مميزات لملاك مدينتي في الأسعار أو التقسيط.- إيه الرقي دا يا هشام.. يارب زيد وبارك ومصر كلها تبقى جميلة كدا.