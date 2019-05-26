أناقة وبساطة.. إطلالات النجمة سيرين عبد النور في الهيبة

أثارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجدل علي السوشيال ميديا من خلال إطلالتها التي تجمع بين الإناقة والبساطة، في مسلسل الهيبة بطولة الفنان تيم حسن.



وتحرص "سيرين" على اقتناء قطع الملابس التى تبرز أنوثتها والمتناسقة مع قوامها الرشيق أيضا، كما أنها تعتمد على البدل والفساتين الراقية ذات الأقمشة اللافتة وغير التقليدية، مما يمنحها مظهرا جذابا.



وتتميز الفنانة اللبنانية، دائمًا بأنها تبهر جمهورها من خلال التنوع بين الإطلالات المختلفة سواء الكاجوال أو الكلاسيك ولا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء، بالإضافة إلى ذلك تختار تسريحات الشعر وصيحات الموضة المختلفة فهى تظهر كل فترة بلوك جديد، كما أنها تحرص على تنسيق الإكسسوارات التى تتناسب مع كل إطلالة حتى تحصل على إطلالة متكاملة.

