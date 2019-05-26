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أخبار البلد

منصة watch it: لن نسمح بالسطو على المواد الفنية الخاصة بـ التلفزيون المصري

الأحد 26/مايو/2019 - 07:32 م
منصة watch it
منصة watch it
تعلن شركة watch it أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنها فى إطار جهودها فى حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفنى المصرى ومستقبل صناعة الدراما والسينما، قد تصدت لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة التى تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى التى أهدرت الحقوق، وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج فى مختلف المجالات.

وتؤكد شركة watch it أنها لاحظت خلال الأيام الماضية كثيرا من المغالطات والبيانات الخاطئة والاستهداف العمدى وسوء الفهم والتقدير ومحاولات تضخيم شائعات حول أهداف الشركة التى هى أصلا مملوكة للدولة المصرية وهدفها حماية حقوق التلفزيون المصري والمنتجين والمبدعين المصريين، وهو أمر إذ ترفضه الشركة جملة وتفصيلا تعلن مايلى:

أولا – أن شركة watch it باعتبارها الشركة المملوكة للدولة المصرية والمعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفنى فى أرشيف التلفزيون المصري، لن تسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعى الذى يملكه التلفزيون المصرى.

ثانيا – تعلن الشركة أنها لن تتوقف عند حماية وعرض المحتوى الإبداعى بماسبيرو ، بل سيكون لديها مفاجأت كبيرة فى عمليات الإنتاج مستقبلا ، تنافس بها عمالقة منصات الديجتال لعرض المحتوى الدرامى والسينمائى المصري فى العالم.

ثالثا- الرؤية العامة للشركة والتى تتسق مع التوجهات العالمية لحماية صناعة الإبداع تؤكد أن مسار شركة watch it باعتبارها شركة مملوكة للدولة المصرية هو السبيل العلمي الآمن لحماية حقوق المبدعين والمنتجين .

خامسا – ترحب شركة watch it بتعاون المنتجين وصناع الدراما والسينما وسائر المبدعين لتحقيق عوائد عادلة تخدم صناعة الدراما والسينما كما توفر شروط إنتاج ملائمة لإثراء الصناعة الفنية فى مصر. 

سادسا – تعلن شركة watch it أن الخطط المستقبلية لمنصة العرض تتضمن إنتاجا كبيرا ومتنوعا يحفظ لمصر موقعها الثابت وسبقها فى صناعة السينما والتلفزيون والإنتاج الفنى عموما بما يحمى القوى الناعمة المصرية الآن وفى المستقبل.

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