نشرة الحوادث الليلية.. ضحك علي وعايزة أتجوزه تفاصيل اختطاف طالب ومقتل تاجر عربي بسبب 12 ألف دولار

نشر موقع صدى البلد الاخباري على مدار اليوم عددا من الأخبار المهمة فى قسم الحوادث نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال النشرة الإخبارية الموجزة التالية:
تناولت حبوب سامة .. إنقاذ فتاة من محاولة انتحار بـ البحيرة
أقدمت فتاة مقيمة بشبراخيت على الانتحار فى ظروف غامضة وقامت بتناول 2 حبة سامة من حبوب حفظ الغلال مما تسبب في إصابتها بحالة تسمم فسفورى وتم نقل الطالبة إلى مستشفى شبراخيت المركزى وتم عمل الإسعافات الأولية لها وجار تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بوصول شيماء اح.ح 18 سنة مقيمة بدائرة المركز إلى مستشفى المركزي لإصابتها بحالة تسمم. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
أنا بنت البطل.. رسالة ابنة الشهيد هشام بركات إلى الإرهابيين
قالت المستشارة مروة، ابنة الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق: "إننى فقدت بموت أبى كل المسميات ولكن لم أفقد وقوفى بجانب وطنى، وأنا فخورة بأبى، وأنا على الطريق ومتأكدة أنه فخور بى الآن، وتحية كبيرة لكل أسر الشهداء" وأضافت، خلال حفل الإفطار الذى نظمه نادي قضاة مجلس الدولة: "أنا بنت البطل الذى سيظل اسمه محفورا فى قلوب المصريين لأنه ينتمى لمؤسسة القضاء العريقة ولم يخش الإرهابيين". لتفاصيل اكثر اضغط هنا
الشعب يفطر والداخلية تأمن .. ضبط مسجلين خطر بطريق الإسماعيلية
تمكنت إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط مسجلين خطر أثناء استقلالهما دراجة نارية "موتوسيكل" على طريق مصر الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد بتمكن قوات تأمين الطرق من ضبط مسجلين خطر ووصولهما الي مركز شرطة أبو صوير، وهم "عامر. س. ع. ص٢٨ سنة" مسجل شقي خطر سرقات ومقيم ابو خروع مركز أبوصوير ، و"رمضان. خ. ب. ا ٢٧ سنة " مقيم بذات العنوان. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
عاشرها جنسيا لمدة سنة.. تفاصيل اختطاف طالب وتصويره عاريا على يد صديقته
"تعرفت عليه من الفيس بوك وحبيته من كل قلبى ووعدنى بالزواج وفى الآخر ضحك عليا ورفض يتجوزنى.. الحب ضيع حياتى ومستقبلي، أنا بحبه ومكنتش ناوية أذيه كان قصدى الزواج منه"، بهذه الكلمات بدأت الفتاة المتهمة بخطف زميلها الطالب بمساعدة آخرين حديثها فى التحقيقات التى أجريت معها.
وقالت الفتاة "م. و" إنها طالبة بكلية الآداب ومن أسرة ميسورة الحال، وإنها منذ أكثر من عام تعرفت على "إسلام"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية تجارة، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشأت بينهما علاقة صداقة تطورت إلى علاقة عاطفية بينهما، وتبادلا اللقاءات فى إحدى الشقق بشبرا الخيمة ونشأت بينهما لقاءات جنسية وقام بتصويرها لتفاصيل اكثر اضغط هنا
لمروره بأزمة نفسية.. شاب يتخلص من حياته شنقا داخل شقة الزوجية بمنيا القمح
تخلص شاب عامل بمدرسة من حياته شنقا داخل إحدى غرف الشقة التى أعدها للزوجية بقرية القبة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما تم إخطار نيابة منيا القمح، والتي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
فيما تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية أخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغا يفيد تخلص شاب من حياته شنقا داخل إحدى غرف الشقة التي أعدها للزواج بها، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد فؤاد، رئيس المباحث، وتبين من التحريات الأولية قيام "على ع "" 30 سنة، عامل بمدرسة بالانتحار. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
تستخدم في تصنيع المتفجرات.. إحباط تهريب 800 كيلو مواد كيميائية من ميناء نويبع
نجحت الاجهزة الأمنية فى إحباط تهريب 800 كيلو جرام من مادة كميائية يشتبه فى كونها مادة "برمنجنات البوتاسيوم" التى تستخدم فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع إعتزام شخصين (عامل، وسائق – مقيمين فى دمياط) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة بإسم العامل على السيارة نقل بمقطورة قيادة السائق - قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحري. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
استولت على 1.5 مليون جنيه .. الرقابة الإدارية تضبط مسئولة في مستشفى بالإسكندرية
نجحت الرقابة الإدارية من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية فى ضبط عدة قضايا كان من أبرزها، ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية لاستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
أخرة المعاكسات في الشارع.. إصابة 6 فى معركة بالأسلحة ببنها
أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين طرفين باستخدام الأسلحة البيضاء والنارية بسبب معاكسة فتاة بمنطقة عزبة السوق ببنها تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من الأهالي بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين في عزبة السوق.
وبالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "حسن. س. ح" بائع فاكهة مصابا ضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار ووالده "سليم. ح. أ" 41 عاما بائع فاكهة مصابا و"هاجر. م. خ" ربة منزل مصابة، و"طرف الثاني" محمد. م" بائع فاكهة مصابا و"شيرين. م. أ" مصابة و"إيمان. م. أ " و"شروق. ط. م" و"أسامة. س. ش" مصابا برش خرطوش. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
صوروه في أوضاع مخلة.. موظف يستخدم زوجته لاستدراج مديره وابتزازه (+18)
تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخص وزوجته لقيامهما بابتزاز أحد الأشخاص وتهديده وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة تلقى الرائد أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من مدير إدارة إحدى الشركات بتضرره من موظف سابق بالشركة سن 37 ، وزوجته سن 22- مقيمين دائرة القسم، وقرر بأنه منذ حوالي شهرين قامت الثانية باستدراج المُبلغ لمسكنها، وعقب وصوله فوجئ بالمتهم الأول وهدده بسلاح ناري "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة"، وأجبره على خلع ملابسه وتصويره في أوضاع مخلة باستخدام هاتفه المحمول، وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة بمبلغ 200 ألف جنيه، وكذا 2 إيصال أمانة على بياض لتفاصيل اكثر اضغط هنا
12 ألف دولار.. سر مقتل تاجر فحم عربى الجنسية بالإسكندرية
تمكن قطاع الامن العام ومديرية أمن الإسكندرية من كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص (تاجر فحم- يحمل جنسية إحدى الدول العربية) داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم مُكمم الفم وموثوق الساقين باستخدام لاصق ومُقيد من يده اليمنى بمنضدة. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
تناولت حبوب سامة .. إنقاذ فتاة من محاولة انتحار بـ البحيرة
أقدمت فتاة مقيمة بشبراخيت على الانتحار فى ظروف غامضة وقامت بتناول 2 حبة سامة من حبوب حفظ الغلال مما تسبب في إصابتها بحالة تسمم فسفورى وتم نقل الطالبة إلى مستشفى شبراخيت المركزى وتم عمل الإسعافات الأولية لها وجار تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بوصول شيماء اح.ح 18 سنة مقيمة بدائرة المركز إلى مستشفى المركزي لإصابتها بحالة تسمم. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
لو السايس ضايقك في أي مكان اتصل على هذه الأرقام .. خدمات
خصصت الإدارة العامة للمرور، عدة أرقام تليفونية للمواطنين؛ للإبلاغ عن أي أعطال أو مشكلات مرورية تواجههم وجاء رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ للإبلاغ عن مضايقات السياس، وحوادث الطرق، والسيارات المعطلة، و٠١١٥٥٥٥٤٤٤٤ - ١٣٦ للإغاثة السريعة بالقاهرة، و٠١٢٠٥٣٤٤٤٤٤ للإغاثة السريعة بالجيزة، ورقم ١١٤ غرفة عمليات الجيزة للإغاثة. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
خصصت الإدارة العامة للمرور، عدة أرقام تليفونية للمواطنين؛ للإبلاغ عن أي أعطال أو مشكلات مرورية تواجههم وجاء رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ للإبلاغ عن مضايقات السياس، وحوادث الطرق، والسيارات المعطلة، و٠١١٥٥٥٥٤٤٤٤ - ١٣٦ للإغاثة السريعة بالقاهرة، و٠١٢٠٥٣٤٤٤٤٤ للإغاثة السريعة بالجيزة، ورقم ١١٤ غرفة عمليات الجيزة للإغاثة. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
أنا بنت البطل.. رسالة ابنة الشهيد هشام بركات إلى الإرهابيين
قالت المستشارة مروة، ابنة الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق: "إننى فقدت بموت أبى كل المسميات ولكن لم أفقد وقوفى بجانب وطنى، وأنا فخورة بأبى، وأنا على الطريق ومتأكدة أنه فخور بى الآن، وتحية كبيرة لكل أسر الشهداء" وأضافت، خلال حفل الإفطار الذى نظمه نادي قضاة مجلس الدولة: "أنا بنت البطل الذى سيظل اسمه محفورا فى قلوب المصريين لأنه ينتمى لمؤسسة القضاء العريقة ولم يخش الإرهابيين". لتفاصيل اكثر اضغط هنا
الشعب يفطر والداخلية تأمن .. ضبط مسجلين خطر بطريق الإسماعيلية
تمكنت إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط مسجلين خطر أثناء استقلالهما دراجة نارية "موتوسيكل" على طريق مصر الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد بتمكن قوات تأمين الطرق من ضبط مسجلين خطر ووصولهما الي مركز شرطة أبو صوير، وهم "عامر. س. ع. ص٢٨ سنة" مسجل شقي خطر سرقات ومقيم ابو خروع مركز أبوصوير ، و"رمضان. خ. ب. ا ٢٧ سنة " مقيم بذات العنوان. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
عاشرها جنسيا لمدة سنة.. تفاصيل اختطاف طالب وتصويره عاريا على يد صديقته
"تعرفت عليه من الفيس بوك وحبيته من كل قلبى ووعدنى بالزواج وفى الآخر ضحك عليا ورفض يتجوزنى.. الحب ضيع حياتى ومستقبلي، أنا بحبه ومكنتش ناوية أذيه كان قصدى الزواج منه"، بهذه الكلمات بدأت الفتاة المتهمة بخطف زميلها الطالب بمساعدة آخرين حديثها فى التحقيقات التى أجريت معها.
وقالت الفتاة "م. و" إنها طالبة بكلية الآداب ومن أسرة ميسورة الحال، وإنها منذ أكثر من عام تعرفت على "إسلام"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية تجارة، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشأت بينهما علاقة صداقة تطورت إلى علاقة عاطفية بينهما، وتبادلا اللقاءات فى إحدى الشقق بشبرا الخيمة ونشأت بينهما لقاءات جنسية وقام بتصويرها لتفاصيل اكثر اضغط هنا
لمروره بأزمة نفسية.. شاب يتخلص من حياته شنقا داخل شقة الزوجية بمنيا القمح
تخلص شاب عامل بمدرسة من حياته شنقا داخل إحدى غرف الشقة التى أعدها للزوجية بقرية القبة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما تم إخطار نيابة منيا القمح، والتي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
فيما تلقي اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية أخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة يفيد ورود بلاغا يفيد تخلص شاب من حياته شنقا داخل إحدى غرف الشقة التي أعدها للزواج بها، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد فؤاد، رئيس المباحث، وتبين من التحريات الأولية قيام "على ع "" 30 سنة، عامل بمدرسة بالانتحار. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
تستخدم في تصنيع المتفجرات.. إحباط تهريب 800 كيلو مواد كيميائية من ميناء نويبع
نجحت الاجهزة الأمنية فى إحباط تهريب 800 كيلو جرام من مادة كميائية يشتبه فى كونها مادة "برمنجنات البوتاسيوم" التى تستخدم فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع إعتزام شخصين (عامل، وسائق – مقيمين فى دمياط) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة بإسم العامل على السيارة نقل بمقطورة قيادة السائق - قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحري. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
استولت على 1.5 مليون جنيه .. الرقابة الإدارية تضبط مسئولة في مستشفى بالإسكندرية
نجحت الرقابة الإدارية من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية فى ضبط عدة قضايا كان من أبرزها، ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية لاستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
أخرة المعاكسات في الشارع.. إصابة 6 فى معركة بالأسلحة ببنها
أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بين طرفين باستخدام الأسلحة البيضاء والنارية بسبب معاكسة فتاة بمنطقة عزبة السوق ببنها تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من الأهالي بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين في عزبة السوق.
وبالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "حسن. س. ح" بائع فاكهة مصابا ضبط بحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار ووالده "سليم. ح. أ" 41 عاما بائع فاكهة مصابا و"هاجر. م. خ" ربة منزل مصابة، و"طرف الثاني" محمد. م" بائع فاكهة مصابا و"شيرين. م. أ" مصابة و"إيمان. م. أ " و"شروق. ط. م" و"أسامة. س. ش" مصابا برش خرطوش. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
غربلوهم بالآلي.. سقوط 5 متهمين بقتل اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج لخلاف على قطعة أرض.
تلقى مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج بلاغا من أحد المستشفيات بوصول ثلاثة أشخاص (إثنان منهم متوفين، وإصابة الثالث بطلق نارى)، وإتهام أهليتهم لـ "5" أشخاص "محددين" من أبناء عمومتهم بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم فأودوا بحياة الإثنين وأصابوا الثالث لخلافات بينهم على ملكية قطعة أرض زراعية. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص قتلوا اثنين من أبناء عمومتهم بسوهاج لخلاف على قطعة أرض.
تلقى مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج بلاغا من أحد المستشفيات بوصول ثلاثة أشخاص (إثنان منهم متوفين، وإصابة الثالث بطلق نارى)، وإتهام أهليتهم لـ "5" أشخاص "محددين" من أبناء عمومتهم بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم فأودوا بحياة الإثنين وأصابوا الثالث لخلافات بينهم على ملكية قطعة أرض زراعية. لتفاصيل اكثر اضغط هنا
صوروه في أوضاع مخلة.. موظف يستخدم زوجته لاستدراج مديره وابتزازه (+18)
تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخص وزوجته لقيامهما بابتزاز أحد الأشخاص وتهديده وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة تلقى الرائد أحمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من مدير إدارة إحدى الشركات بتضرره من موظف سابق بالشركة سن 37 ، وزوجته سن 22- مقيمين دائرة القسم، وقرر بأنه منذ حوالي شهرين قامت الثانية باستدراج المُبلغ لمسكنها، وعقب وصوله فوجئ بالمتهم الأول وهدده بسلاح ناري "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة"، وأجبره على خلع ملابسه وتصويره في أوضاع مخلة باستخدام هاتفه المحمول، وإكراهه على توقيع 4 إيصالات أمانة بمبلغ 200 ألف جنيه، وكذا 2 إيصال أمانة على بياض لتفاصيل اكثر اضغط هنا
12 ألف دولار.. سر مقتل تاجر فحم عربى الجنسية بالإسكندرية
تمكن قطاع الامن العام ومديرية أمن الإسكندرية من كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص (تاجر فحم- يحمل جنسية إحدى الدول العربية) داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم مُكمم الفم وموثوق الساقين باستخدام لاصق ومُقيد من يده اليمنى بمنضدة. لتفاصيل اكثر اضغط هنا